Главная Биатлон Новости

Жаклен — о сборной Франции: хорошая атмосфера идёт на пользу коллегам из женской команды

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал об атмосфере в мужской и женской сборной Франции.

«На трассе мы соперники, это факт. Но как только финишная черта пройдена, когда мы возвращаемся и едим все вместе, мы всегда готовы посмеяться, поговорить о чём-то другом. И, честно говоря, повеселиться — другого слова нет, — и мы счастливы жить так. Я считаю, что мы подтягиваем друг друга вверх. У нас эта хорошая атмосфера и скромность, которые помогают группе жить хорошо, и мы продолжаем двигаться вперёд. Эта заразительная хорошая атмосфера также идёт на пользу коллегам из женской команды. И если некоторым девушкам тоже нужно провести время с нами, мы всегда готовы поговорить о чём-то другом и попытаться поднять настроение», — приводит слова Жаклена Ski-Nordique.

