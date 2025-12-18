Улдаль не выступит на этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнане из-за болезни

Норвежский биатлонист Мартин Удаль пропустит этап Кубка мира во французском Ле Гран-Борнане из-за небольших проблем со здоровьем. Спортсмена беспокоит боль в горле, о чём сообщает NRK.

«Я не хочу рисковать, моё здоровье на первом месте. Важнее быть полностью готовым, особенно учитывая предстоящие соревнования в новом году», — приводит слова Улдаля NRK.

Также прокомментировал ситуацию менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

– Болезнь в команде – это всегда плохо. К счастью, периоды болезни были относительно короткими и они быстро выздоровели.

– Какие меры вы принимаете?

– Думаю, мы хорошо справлялись, но сейчас мы немного ужесточили меры. Мы чаще используем маски в местах скопления людей и более тщательно планируем питание и транспорт, — цитирует Ботнана NRK.

Мужские соревнования на этапе в Ле Гран-Борнане начнутся 19 декабря.