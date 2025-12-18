Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Улдаль не выступит на этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнане из-за болезни

Улдаль не выступит на этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнане из-за болезни
Комментарии

Норвежский биатлонист Мартин Удаль пропустит этап Кубка мира во французском Ле Гран-Борнане из-за небольших проблем со здоровьем. Спортсмена беспокоит боль в горле, о чём сообщает NRK.

«Я не хочу рисковать, моё здоровье на первом месте. Важнее быть полностью готовым, особенно учитывая предстоящие соревнования в новом году», — приводит слова Улдаля NRK.

Также прокомментировал ситуацию менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

– Болезнь в команде – это всегда плохо. К счастью, периоды болезни были относительно короткими и они быстро выздоровели.

– Какие меры вы принимаете?
– Думаю, мы хорошо справлялись, но сейчас мы немного ужесточили меры. Мы чаще используем маски в местах скопления людей и более тщательно планируем питание и транспорт, — цитирует Ботнана NRK.

Мужские соревнования на этапе в Ле Гран-Борнане начнутся 19 декабря.

Материалы по теме
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android