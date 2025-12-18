«Главная цель — оставаться верной себе». Бене — об ожиданиях от этапа КМ во Франции

Французская биатлонистка Камиль Бене поделилась ожиданиями от домашнего этапа Кубка мира — 2025/2026, который пройдёт в Ле Гран-Борнан (Франция).

«Я с нетерпением жду этого. Мне не терпится ощутить ажиотаж Кубка мира во Франции. Немногие соревнования позволяют увидеть столько людей вокруг, столько шума и столько волнения. Это будет нечто особенное!

Главная цель — оставаться верной себе и тому, что я делала с начала сезона. Всё это с целью не позволить давлению и толпе парализовать меня. Давление двойное, но, если я буду предвидеть ситуацию и следить за ней, всё должно получиться», — приводит слова Бене Nordic Magazine.