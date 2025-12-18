«Провожу больше времени с семьёй». Йоханнес Бё рассказал, скучает ли по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, скучает ли он по спорту после завершения карьеры.

— Йоханнес, как дела? Не чувствуете ли вы тоски, глядя на гонки по телевизору?

— Нет, ни капли (смех). Смотрел эстафеты в Эстерсунде с большим удовольствием, не пропускаю соревнования. Действительно очень счастлив в этой «новой» жизни, где провожу больше времени с семьёй, женой, детьми. Я всё ещё люблю биатлон, но также работаю над несколькими проектами, так что я занят, — приводит слова Бё Le Dauphine.

Йоханнес Бё завершил карьеру по итогам сезона-2024/2025.