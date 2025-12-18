Скидки
Биатлон. Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Йоханнес Бё оценил выступления женской сборной Франции по биатлону в последние годы

Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился воспоминаниями о француженке Осеан Мишлон на этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан (Франция), а также высказался о результатах женской сборной Франции.

– В 2014 году, когда вы победили, вы отдали свой букет победителя маленькой девочке, которая его хранит до сих пор. Знаете эту историю?
— Осеан Мишлон? Да, мне рассказали (смех). Круто думать, что через свои результаты и поведение я вдохновил людей, детей… А ещё круче, когда через несколько лет они выходят на Кубок мира и показывают результаты, как Осеан.

— Говоря об Осеан, как вы оцениваете выступления женской сборной Франции в последние годы? Говорят, это женский аналог норвежской мужской команды...
— Точно! Результаты француженок в последнее время действительно впечатляющие, потому что это не одна атлетка. Есть Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон… И как только девушка входит в эту команду, она сразу показывает хорошие результаты. Это доказательство, что подход и метод работают, — приводит слова Бё Le Dauphine.

