Йоханнес Бё: буду тренером своих детей в спорте, который они выберут, но не более

Пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что не хотел бы становиться тренером по биатлону.

— Хотите ли вы стать тренером, хотя бы на уровне местного клуба?

— Нет, ни в коем случае (смех). Как все папы, я буду тренером своих детей в том спорте, который они выберут, но не более, — приводит слова Бё Le Dauphine.

32-летний Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед — 90. В марте этого года он завершил профессиональную карьеру в биатлоне.