Биатлон. Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Главная Биатлон Новости

Ханна Эберг выиграла спринт на этапе КМ в Ле Гран-Борнан, Вирер — 3-я, Виттоцци — 4-я

Ханна Эберг выиграла спринт на этапе КМ в Ле Гран-Борнан, Вирер — 3-я, Виттоцци — 4-я
Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Шведка преодолела дистанцию в 7,5 км за 19.24,9, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 7.5 км Спринт
18 декабря 2025, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
19:24.9
2
Лу Жанмонно
Франция
+3.3
3
Доротея Вирер
Италия
+11.4

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, третий этап, Ле Гран-Борнан. Спринт, 7,5 км. Женщины

  1. Ханна Эберг (Швеция) — 19.24,9 (0 промахов).
  2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 3,3 (0).
  3. Доротея Вирер (Италия) +11,4 (0).
  4. Лиза Виттоцци (Италия) +14,9 (0).
  5. Паулина Фиалкова (Словакия) +16,2 (0).
  6. Суви Минккинен (Финляндия) +27,0 (0).

Стоит отметить, что для старшей из сестёр Эберг это первая личная победа с 19 марта 2023 года. Тогда она взяла золото в масс-старте на этапе в Хольменколлене.

