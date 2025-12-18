«Удалось выдать отличный финиш». Ханна Эберг — о победе в спринте в Ле Гран-Борнан
Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Эта победа стала первой для Эберг с 19 марта 2023 года. Тогда она взяла золото в масс-старте на этапе в Хольменколлене.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 7.5 км Спринт
18 декабря 2025, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
19:24.9
2
Лу Жанмонно
Франция
+3.3
3
Доротея Вирер
Италия
+11.4
«Мне удалось выдать действительно отличный финиш. Я смогла выиграть ещё несколько дополнительных секунд. Было очень приятно увидеть цифру один рядом со своей фамилией.
Эта победа очень многое для меня значит. В этом году я чувствую себя лучше, но до сих пор не удавалось провести идеальную гонку», – приводит слова Эберг SVT.
