«Удалось выдать отличный финиш». Ханна Эберг — о победе в спринте в Ле Гран-Борнан

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Эта победа стала первой для Эберг с 19 марта 2023 года. Тогда она взяла золото в масс-старте на этапе в Хольменколлене.

«Мне удалось выдать действительно отличный финиш. Я смогла выиграть ещё несколько дополнительных секунд. Было очень приятно увидеть цифру один рядом со своей фамилией.

Эта победа очень многое для меня значит. В этом году я чувствую себя лучше, но до сих пор не удавалось провести идеальную гонку», – приводит слова Эберг SVT.