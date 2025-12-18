Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Удалось выдать отличный финиш». Ханна Эберг — о победе в спринте в Ле Гран-Борнан

«Удалось выдать отличный финиш». Ханна Эберг — о победе в спринте в Ле Гран-Борнан
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Эта победа стала первой для Эберг с 19 марта 2023 года. Тогда она взяла золото в масс-старте на этапе в Хольменколлене.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 7.5 км Спринт
18 декабря 2025, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
19:24.9
2
Лу Жанмонно
Франция
+3.3
3
Доротея Вирер
Италия
+11.4

«Мне удалось выдать действительно отличный финиш. Я смогла выиграть ещё несколько дополнительных секунд. Было очень приятно увидеть цифру один рядом со своей фамилией.

Эта победа очень многое для меня значит. В этом году я чувствую себя лучше, но до сих пор не удавалось провести идеальную гонку», – приводит слова Эберг SVT.

Материалы по теме
Тысяча и одна ночь без побед. Олимпийская чемпионка из Швеции прервала чёрную полосу
Тысяча и одна ночь без побед. Олимпийская чемпионка из Швеции прервала чёрную полосу
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android