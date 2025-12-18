Виктория Метеля снялась с третьего этапа Кубка Содружества в Чайковском

22-летняя российская биатлонистка Виктория Метеля сообщила, что полностью пропустит третий этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026, который пройдёт в Чайковском с 19 по 21 декабря. В рамках соревнований пройдут спринты, гонки преследования и масс-старты.

«Дорогие болельщики, к сожалению, я заболела и не смогу принять участие в предстоящих гонках. Увидимся в следующем году», — написала Метеля в своём телеграм-канале.

Отметим, что Метеля занимает третье место в общем зачёте Кубка России, она отстаёт от лидера, Наталии Шевченко, на 20 баллов. В зачёте Кубка Содружества Метеля идёт 12-й (300 баллов).