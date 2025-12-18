Вирер: не ожидала, что попаду четыре раза в топ-10 в первых шести гонках

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Вирер заняла третье место, уступив на финише победительнице шведке Ханне Эберг 11,4 секунды.

«Я не ожидала, что попаду в топ-10 четыре раза в первых шести гонках. Особенно сегодня, потому что чувствовала тяжесть в ногах, но это нормально — уже третья соревновательная неделя подряд. Я удивлена, что и на дистанции выступила не так уж плохо, и должна сказать, что начало сезона получилось действительно очень хорошим.

Я принимаю противовоспалительные препараты из-за спины. Боль всё ещё есть, особенно когда я добавляю на последнем круге, где нужно выложиться по максимуму, и я чувствую, что это немного меня ограничивает. Сейчас я отдохну во время рождественской паузы и надеюсь быть на 100% готовой в 2026 году», – приводит слова Вирер Fondo Italia.