Вирер: не ожидала, что попаду четыре раза в топ-10 в первых шести гонках

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Вирер заняла третье место, уступив на финише победительнице шведке Ханне Эберг 11,4 секунды.
«Я не ожидала, что попаду в топ-10 четыре раза в первых шести гонках. Особенно сегодня, потому что чувствовала тяжесть в ногах, но это нормально — уже третья соревновательная неделя подряд. Я удивлена, что и на дистанции выступила не так уж плохо, и должна сказать, что начало сезона получилось действительно очень хорошим.
Я принимаю противовоспалительные препараты из-за спины. Боль всё ещё есть, особенно когда я добавляю на последнем круге, где нужно выложиться по максимуму, и я чувствую, что это немного меня ограничивает. Сейчас я отдохну во время рождественской паузы и надеюсь быть на 100% готовой в 2026 году», – приводит слова Вирер Fondo Italia.
- 18 декабря 2025
-
20:22
-
19:27
-
19:00
-
18:32
-
17:25
-
16:48
-
16:30
-
15:38
-
14:31
-
11:45
-
10:35
-
10:26
-
10:23
-
09:30
- 17 декабря 2025
-
20:20
- 16 декабря 2025
-
22:38
-
21:43
-
18:04
-
12:00
-
11:00
-
09:39
- 15 декабря 2025
-
23:00
-
18:31
-
18:15
-
17:59
-
14:21
-
11:46
-
00:19
- 14 декабря 2025
-
23:24
-
21:25
-
21:09
-
20:58
-
20:33
-
20:02
-
19:53