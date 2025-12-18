Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Вирер: не ожидала, что попаду четыре раза в топ-10 в первых шести гонках

Вирер: не ожидала, что попаду четыре раза в топ-10 в первых шести гонках
Комментарии

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Вирер заняла третье место, уступив на финише победительнице шведке Ханне Эберг 11,4 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 7.5 км Спринт
18 декабря 2025, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
19:24.9
2
Лу Жанмонно
Франция
+3.3
3
Доротея Вирер
Италия
+11.4

«Я не ожидала, что попаду в топ-10 четыре раза в первых шести гонках. Особенно сегодня, потому что чувствовала тяжесть в ногах, но это нормально — уже третья соревновательная неделя подряд. Я удивлена, что и на дистанции выступила не так уж плохо, и должна сказать, что начало сезона получилось действительно очень хорошим.

Я принимаю противовоспалительные препараты из-за спины. Боль всё ещё есть, особенно когда я добавляю на последнем круге, где нужно выложиться по максимуму, и я чувствую, что это немного меня ограничивает. Сейчас я отдохну во время рождественской паузы и надеюсь быть на 100% готовой в 2026 году», – приводит слова Вирер Fondo Italia.

Материалы по теме
Тысяча и одна ночь без побед. Олимпийская чемпионка из Швеции прервала чёрную полосу
Тысяча и одна ночь без побед. Олимпийская чемпионка из Швеции прервала чёрную полосу
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android