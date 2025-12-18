Опубликован старт-лист мужской спринтерской гонки этапа Кубка Содружества в Чайковском

Завтра, 19 декабря, в Чайковском пройдёт мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону. Начало — в 9:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами наиболее заметных участников соревнований.
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026 по биатлону. Третий этап, Чайковский.
Спринт 10 км. Мужчины. Стартовый протокол (частично):
15. Александр Логинов;
29. Александр Корнев;
37. Александр Поварницын;
42. Кирилл Бажин;
47. Роман Сурнев;
49. Даниил Серохвостов;
50. Александр Голяк (Беларусь);
51. Эдуард Латыпов;
54. Карим Халили;
55. Евгений Сидоров;
60. Антон Смольский (Беларусь);
69. Олег Домичек.