Опубликован старт-лист мужской спринтерской гонки этапа Кубка Содружества в Чайковском

Завтра, 19 декабря, в Чайковском пройдёт мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону. Начало — в 9:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами наиболее заметных участников соревнований.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026 по биатлону. Третий этап, Чайковский.

Спринт 10 км. Мужчины. Стартовый протокол (частично):

15. Александр Логинов;

29. Александр Корнев;

37. Александр Поварницын;

42. Кирилл Бажин;

47. Роман Сурнев;

49. Даниил Серохвостов;

50. Александр Голяк (Беларусь);

51. Эдуард Латыпов;

54. Карим Халили;

55. Евгений Сидоров;

60. Антон Смольский (Беларусь);

69. Олег Домичек.