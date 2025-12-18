Опубликован старт-лист женской спринтерской гонки этапа Кубка Содружества в Чайковском

Завтра, 19 декабря, в Чайковском пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону. Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами наиболее заметных участников соревнований.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026 по биатлону. Третий этап, Чайковский.

Спринт 7,5 км. Женщины. Стартовый протокол (частично):

19. Виктория Сливко.

34. Динара Смольская (Беларусь).

37. Анастасия Шевченко.

38. Кристина Резцова.

39. Елизавета Бурундукова.

45. Юлия Коваленко.

49. Анна Сола (Беларусь).

50. Ирина Казакевич.

52. Наталия Шевченко.

59. Анастасия Халили.

63. Полина Шевнина.