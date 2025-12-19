Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 19 декабря, в Чайковском в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону пройдёт мужская спринтерская гонка на 10 км. Начало гонки запланировано на 9:00 мск. Прямую трансляцию спринтерской гонки третьего этапа Кубка Содружества проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, третий этап. Спринт 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

15. Александр Логинов.

29. Александр Корнев.

37. Александр Поварницын.

42. Кирилл Бажин.

47. Роман Сурнев.

49. Даниил Серохвостов.

50. Александр Голяк (Беларусь).

51. Эдуард Латыпов.

54. Карим Халили.

55. Евгений Сидоров.

60. Антон Смольский (Беларусь).

69. Олег Домичек.