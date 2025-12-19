Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 10 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть прямую трансляцию

Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, в Чайковском в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону пройдёт мужская спринтерская гонка на 10 км. Начало гонки запланировано на 9:00 мск. Прямую трансляцию спринтерской гонки третьего этапа Кубка Содружества проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Спринт 10 км
19 декабря 2025, пятница. 09:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, третий этап. Спринт 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

15. Александр Логинов.
29. Александр Корнев.
37. Александр Поварницын.
42. Кирилл Бажин.
47. Роман Сурнев.
49. Даниил Серохвостов.
50. Александр Голяк (Беларусь).
51. Эдуард Латыпов.
54. Карим Халили.
55. Евгений Сидоров.
60. Антон Смольский (Беларусь).
69. Олег Домичек.

Календарь Кубка Содружества - 2025/2026
Материалы по теме
Норвегия сделала заявку на золото Олимпиады в эстафете! Мощная Франция осталась не у дел
Норвегия сделала заявку на золото Олимпиады в эстафете! Мощная Франция осталась не у дел
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android