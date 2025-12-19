Скидки
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 10 км Спринт
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть прямую трансляцию


Комментарии

Сегодня, 19 декабря, в Чайковском в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км. Начало гонки запланировано на 11:30 мск. Прямую трансляцию спринтерской гонки третьего этапа Кубка Содружества проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026, третий этап. Спринт 7,7 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

19. Виктория Сливко.
34. Динара Смольская (Беларусь).
37. Анастасия Шевченко.
38. Кристина Резцова.
39. Елизавета Бурундукова.
45. Юлия Коваленко.
49. Анна Сола (Беларусь).
50. Ирина Казакевич.
52. Наталия Шевченко.
59. Анастасия Халили.
63. Полина Шевнина.

Комментарии
