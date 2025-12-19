Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно вышла в лидеры, Вирер — третья

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно вышла в лидеры спринтерского зачёта Кубка мира – 2025/2026 после завоевания второго места на этапе соревнований в Ле Гран-Борнан (Франция).

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026. Женщины. Положение после трёх гонок из семи:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 195 очков.

2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 150.

3. Доротея Вирер (Италия) – 144.

4. Анна Магнуссон (Швеция) – 143.

5. Суви Минккинен (Финляндия) – 135.

6. Ханна Эберг (Швеция) – 120.

7. Лиза Виттоцци (Италия) – 108.

8. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) – 85.

9. Элла Хальварссон (Швеция) – 83.

10. Осеан Мишлон (Франция) – 81.

11. Камиль Бене (Франция) – 80.

12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 76.