Главная Биатлон Новости

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно вышла в лидеры, Вирер — третья

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно вышла в лидеры спринтерского зачёта Кубка мира – 2025/2026 после завоевания второго места на этапе соревнований в Ле Гран-Борнан (Франция).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 7.5 км Спринт
18 декабря 2025, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
19:24.9
2
Лу Жанмонно
Франция
+3.3
3
Доротея Вирер
Италия
+11.4

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026. Женщины. Положение после трёх гонок из семи:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 195 очков.
2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 150.
3. Доротея Вирер (Италия) – 144.
4. Анна Магнуссон (Швеция) – 143.
5. Суви Минккинен (Финляндия) – 135.
6. Ханна Эберг (Швеция) – 120.
7. Лиза Виттоцци (Италия) – 108.
8. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) – 85.
9. Элла Хальварссон (Швеция) – 83.
10. Осеан Мишлон (Франция) – 81.
11. Камиль Бене (Франция) – 80.
12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 76.

Спринтерский зачёт Кубка мира - 2025/2026
