Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Магнуссон продолжает лидировать, Жанмонно — вторая

Шведская биатлонистка Анна Магнуссон по-прежнему возглавляет общий зачёт Кубка мира — 2025/2026. По итогам шести стартов в её активе 317 очков. На втором месте идёт француженка Лу Жанмонно, которая уступает лидеру одно очко (316). Замыкает тройку лидеров норвежка Марен Ельмесет Киркеэйде, которая набрала 294 очка.
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 19 декабря 2025 года):
1. Анна Магнуссон (Швеция) – 317 очков.
2. Лу Жанмонно (Франция) – 316.
3. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 294.
4. Доротея Вирер (Италия) – 290.
5. Суви Минккинен (Финляндия) – 264.
6. Лиза Виттоцци (Италия) – 259.
7. Камиль Бене (Франция) – 245.
8. Ханна Эберг (Швеция) – 234.
9. Эльвира Эберг (Швеция) – 187.
10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 166.
11. Осеан Мишлон (Франция) – 163.
12. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) – 161.