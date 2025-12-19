Лу Жанмонно: старт в Ле Гран-Борнан больше всего приближен к Олимпийским играм

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно рассказала, как воспринимает домашний этап Кубка мира в Ле Гран-Борнан (Франция) в контексте подготовки к Олимпийским играм и борьбы за жёлтую майку лидера.

«По моему мнению, именно старт в Ле Гран-Борнан больше всего приближен к Олимпийским играм — по уровню эмоций, по желанию проявить себя, потому что это дома. Поэтому для меня было важно воспринимать спринтерскую гонку как упражнение перед Олимпиадой, даже если до неё ещё далеко. Но по интенсивности переживаний, которые я испытываю, это, пожалуй, самое близкое к Олимпиаде.

Я хочу бороться за жёлтую майку, однако достаточно посмотреть на Анну Магнуссон, чтобы понять, какие эмоции и дополнительный стресс это приносит по сравнению с обычными стартами. Так что, если она окажется на моих плечах, я буду рада, но это ещё и дополнительный вызов», – приводит слова Жанмонно L’Equipe.