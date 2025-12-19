Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Виттоцци — о четвёртом месте в спринте: снова набираю уверенность в гонках

Виттоцци — о четвёртом месте в спринте: снова набираю уверенность в гонках
Комментарии

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Виттоцци заняла четвёртое место по итогам гонки, уступив лидеру шведке Ханне Эберг 14,9 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 7.5 км Спринт
18 декабря 2025, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
19:24.9
2
Лу Жанмонно
Франция
+3.3
3
Доротея Вирер
Италия
+11.4

«Довольна своим выступлением — я отдала все 100% сил. Начинаю чувствовать небольшую усталость, но сделала то, что должна была, и хорошо провела гонку. Конечно, те, кто оказался впереди меня, выступили лучше, однако я спокойно это принимаю, тем более что довольна своей стрельбой.

Мне нужно было раскрепоститься и не слишком много думать. Я получаю удовольствие и полностью раскрываюсь. Сейчас я снова набираю уверенность в гонках, и дальше будет только лучше. На лыжах на последнем круге я удержалась и достаточно сильно финишировала. На первых двух кругах я распределяла силы, потому что чувствовала, что энергии не так много. Я всегда держусь в группе лидеров, и если стреляю в ноль на рубеже, то всегда оказываюсь среди первых — и это меня радует», – приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Материалы по теме
Тысяча и одна ночь без побед. Олимпийская чемпионка из Швеции прервала чёрную полосу
Тысяча и одна ночь без побед. Олимпийская чемпионка из Швеции прервала чёрную полосу
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android