Виттоцци — о четвёртом месте в спринте: снова набираю уверенность в гонках

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Виттоцци заняла четвёртое место по итогам гонки, уступив лидеру шведке Ханне Эберг 14,9 секунды.

«Довольна своим выступлением — я отдала все 100% сил. Начинаю чувствовать небольшую усталость, но сделала то, что должна была, и хорошо провела гонку. Конечно, те, кто оказался впереди меня, выступили лучше, однако я спокойно это принимаю, тем более что довольна своей стрельбой.

Мне нужно было раскрепоститься и не слишком много думать. Я получаю удовольствие и полностью раскрываюсь. Сейчас я снова набираю уверенность в гонках, и дальше будет только лучше. На лыжах на последнем круге я удержалась и достаточно сильно финишировала. На первых двух кругах я распределяла силы, потому что чувствовала, что энергии не так много. Я всегда держусь в группе лидеров, и если стреляю в ноль на рубеже, то всегда оказываюсь среди первых — и это меня радует», – приводит слова Виттоцци Fondo Italia.