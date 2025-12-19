«Это наша ошибка». Экипировщик сборной России по биатлону — о проблеме с комбинезонами

Руководитель компании-экипировщика сборной России по биатлону Proteam Дмитрий Савинский прокомментировал поставку гоночных комбинезонов, которые не подошли спортсменам.

«Прежде всего я признаю, что в данной поставке для сборной действительно случился производственный брак. Я сам в далёком прошлом лыжник, и прекрасно понимаю, что гоночный комбинезон – один из основных инструментов спортсмена, с помощью которого он добывает высокие места, зарабатывает призовые, звания. И когда тебе дают комбинезон, который не устраивает, это неприятно. Мы поставили комбинезоны, нижняя часть которых была с увеличенной посадкой. На обязательном предпродакшене этого не было. И мы недостаточно тщательно проверили. На самом деле, это нонсенс, так как к экипировке национальной команды мы относимся тщательно. Да, это наша ошибка, но такой мы больше не повторим», — рассказал Савинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

