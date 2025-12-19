Экипировщик сборной России рассказал, как решается проблема с комбинезонами биатлонистов

Руководитель компании-экипировщика сборной России по биатлону Proteam Дмитрий Савинский ответил на вопрос о принимаемых мерах для решения проблемы с гоночными комбинезонами, которые не подошли членам национальной команды.

«Во-первых, мы заменили нижнюю часть комбинезонов. И пока спортсмены могут бегать в том, что есть. Во-вторых, в Ханты-Мансийск прилетал наш технолог из Екатеринбурга, которая провела абсолютно все необходимые замеры с каждым членом национальной команды. Мы в ближайшее время оцифруем все данные и до Нового года пошьём комбинезоны по индивидуальным меркам. Плюс у нас есть базовые коллекции, которые также можем выдать. В итоге у каждого спортсмена должно быть по четыре комбинезона, чтобы удовлетворить все потребности. Повторю, мы открыты – готовы учитывать все претензии и решать все вопросы», — рассказал Савинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

