Стало известно, в какой стране изготавливаются комбинезоны для сборной России по биатлону

Руководитель компании-экипировщика сборной России по биатлону Proteam Дмитрий Савинский назвал страны, в которых производится экипировка для спортсменов.

«У нас есть своё небольшое производство под Екатеринбургом, которое отшивает нам опытные образцы. Но они не идут в команду и в массовую продажу. Это опытный экспериментальный цех. Так вот, вся верхняя одежда у нас отшивается в Китае, некоторая часть спортивных разминочных костюмов шьётся в России, а гоночные комбинезоны мы делаем на фабрике в Румынии, которая принадлежит итальянцам и шьёт комбинезоны для большинства европейских команд. Возможно, кто-то отнесётся к моим словам скептически, но это действительно так. У нас достаточно жёсткое законодательство, поэтому всё официально, задекларировано», — рассказал Савинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

