Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 10 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стало известно, в какой стране изготавливаются комбинезоны для сборной России по биатлону

Стало известно, в какой стране изготавливаются комбинезоны для сборной России по биатлону
Комментарии

Руководитель компании-экипировщика сборной России по биатлону Proteam Дмитрий Савинский назвал страны, в которых производится экипировка для спортсменов.

«У нас есть своё небольшое производство под Екатеринбургом, которое отшивает нам опытные образцы. Но они не идут в команду и в массовую продажу. Это опытный экспериментальный цех. Так вот, вся верхняя одежда у нас отшивается в Китае, некоторая часть спортивных разминочных костюмов шьётся в России, а гоночные комбинезоны мы делаем на фабрике в Румынии, которая принадлежит итальянцам и шьёт комбинезоны для большинства европейских команд. Возможно, кто-то отнесётся к моим словам скептически, но это действительно так. У нас достаточно жёсткое законодательство, поэтому всё официально, задекларировано», — рассказал Савинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Видео: Биатлонистка Ирина Казакевич показала процесс чистки винтовки

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android