Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 10 км Спринт
Биатлон

Экипировщик сборной России по биатлону раскрыл, во сколько обходится поддержка команды

Комментарии

Руководитель компании-экипировщика сборной России по биатлону Proteam Дмитрий Савинский рассказал о суммах затрат на обеспечение национальной команды.

– В какую сумму компании обходится сборная России по биатлону?
– 25 млн рублей в год.

– Эту сумму можно отбить за счёт того, что спортсменов постоянно показывают на ТВ?
– Нет, конечно. Вообще, производство топовой спортивной экипировки – затратный процесс. В плане обычной одежды проблем нет, но когда речь заходит про технологичные и специфичные вещи, у нас пока нет окончательного понимания, как реализовать такое производство в России. Мы постоянно ездим на обучение, на выставки, перенимаем опыт китайских фабрик. Надеюсь, что созреем до того момента, когда самые технологичные вещи будем полностью отшивать у себя. Но нужно понимать, что это будет дороже, чем привезти такую вещь из Китая. Намного дороже, — рассказал Савинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

