Анастасия Халили пропустит спринт на Кубке Содружества в Чайковском

Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Халили (Гореева) не выступит в спринте на втором этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Также на старт женского спринта не выйдут Виктория Метеля, Ксения Караман, Светлана Миронова и Маргарита Болдырева. У мужчин гонку пропустит Роман Канаровский.

Женский спринт на Кубке Содружества стартует в 11:30 мск. Мужчины начали гонку в 9:00.

Кубок Содружества – 2025/2026 проходит с 4 сентября 2025 года по 5 апреля 2026 года. В рамках соревнований запланировано проведение шести этапов. Первый этап Кубка Содружества проходил с 4 по 7 сентября в Сочи.

