Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, в Ле Гран-Борнан (Франция) продолжится третий этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт мужской спринт 10 км. Начало гонки запланировано на 16:15 мск.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Не началось

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Спринт 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

27. Дмитрий Пидручный (Украина).

28. Йеспер Нелин (Швеция).

30. Фабьен Клод (Франция).

34. Исак Лекнес Фрей (Норвегия).

40. Андрей Расторгуев (Латвия).

46. Томмазо Джакомель (Италия).

48. Эрик Перро (Франция).

50. Кентен Фийон Майе (Франция).

52. Филипп Хорн (Германия).

54. Мартин Понсилуома (Швеция).

56. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

58. Эмильен Жаклен (Франция).

60. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

62. Филипп Наврат (Германия).

64. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

67. Теро Сеппяля (Финляндия).

68. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

70. Кэмпбелл Райт (США).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
«Удалось выдать отличный финиш». Ханна Эберг — о победе в спринте в Ле Гран-Борнан
