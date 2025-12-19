Эдуард Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском
Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине (2022) биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на третьем этапе Кубка Содружества — 2025/2026, который проходит в Чайковском. Дистанцию 10 км он преодолел за 25.39,9 и не допустил ни одного промаха.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Спринт 10 км
19 декабря 2025, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Россия
25:39.9
2
Евгений Сидоров
Россия
+4.5
3
Даниил Серохвостов
Россия
+21.5
Второе место занял Евгений Сидоров, отстав от лидера на 4,5. Тройку сильнейших замкнул Даниил Серохвостов (+21,5).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Чайковский. Спринт 10 км. Мужчины:
- Эдуард Латыпов — 25.39,9 (0 промахов).
- Евгений Сидоров — отставание 4,5 (0).
- Даниил Серохвостов +21,5 (1).
- Карим Халили +28,3 (0).
- Александр Поварницын +43,6 (1).
- Антон Смольский (Беларусь) +44,8 (1).
- Александр Корнев +53,0 (3).
- Роман Ерёмин +58,3 (2).
