Эдуард Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине (2022) биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на третьем этапе Кубка Содружества — 2025/2026, который проходит в Чайковском. Дистанцию 10 км он преодолел за 25.39,9 и не допустил ни одного промаха.

Второе место занял Евгений Сидоров, отстав от лидера на 4,5. Тройку сильнейших замкнул Даниил Серохвостов (+21,5).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Чайковский. Спринт 10 км. Мужчины: