Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 10 км Спринт
16:15 Мск
Главная Биатлон Новости

Эдуард Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Эдуард Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском
Комментарии

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине (2022) биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на третьем этапе Кубка Содружества — 2025/2026, который проходит в Чайковском. Дистанцию 10 км он преодолел за 25.39,9 и не допустил ни одного промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Спринт 10 км
19 декабря 2025, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Россия
25:39.9
2
Евгений Сидоров
Россия
+4.5
3
Даниил Серохвостов
Россия
+21.5

Второе место занял Евгений Сидоров, отстав от лидера на 4,5. Тройку сильнейших замкнул Даниил Серохвостов (+21,5).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Чайковский. Спринт 10 км. Мужчины:

  1. Эдуард Латыпов — 25.39,9 (0 промахов).
  2. Евгений Сидоров — отставание 4,5 (0).
  3. Даниил Серохвостов +21,5 (1).
  4. Карим Халили +28,3 (0).
  5. Александр Поварницын +43,6 (1).
  6. Антон Смольский (Беларусь) +44,8 (1).
  7. Александр Корнев +53,0 (3).
  8. Роман Ерёмин +58,3 (2).
Календарь Кубка Содружества
