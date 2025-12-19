IBU отказался рассматривать иск СБР в CAS в ускоренном порядке

Руководитель пресс‑службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассматривать иск СБР в Спортивный арбитражный суд (CAS) о допуске спортсменов в ускоренном порядке.

«Две новости по нашим международным делам: IBU отказались рассматривать наш иск в CAS в ускоренном порядке. СБР направил запрос в IBU по поводу допуска юношей и юниоров – прислушаются ли в IBU к рекомендации исполкома МОК, который изменил свою позицию и теперь рекомендует международным спортивным федерациям вернуть в свои соревнования юных спортсменов с российским и белорусским паспортом. Пока ответа нет», — написал Аверьянов в социальных сетях.