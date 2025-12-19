Ирина Казакевич стала победительницей спринта на этапе Кубка Содружества в Чайковском
Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей спринта на этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском. Она преодолела дистанцию за 21.40,5 и не допустила ни одного промаха.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Женщины. Спринт 7.5 км
19 декабря 2025, пятница. 11:30 МСК
Окончено
1
Ирина Казакевич
Россия
21:40.5
2
Инна Терещенко
Россия
+9.7
3
Кристина Резцова
Россия
+10.0
Второй стала Инна Терещенко, отстав от лидера на 9,7. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (+10,0).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Чайковский. Спринт. Женщины:
- Ирина Казакевич — 21.40,5 (0 промахов).
- Инна Терещенко — отставание 9,7 (0).
- Кристина Резцова +10,0 (1).
- Виктория Сливко +23,0 (0).
- Анастасия Шевченко +30,6 (0).
- Наталия Шевченко +53,7 (1).
- Анастасия Томшина +59.7 (0).
- Тамара Дербушева +1.05,9 (0).
