Ирина Казакевич стала победительницей спринта на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей спринта на этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском. Она преодолела дистанцию за 21.40,5 и не допустила ни одного промаха.

Второй стала Инна Терещенко, отстав от лидера на 9,7. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (+10,0).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Чайковский. Спринт. Женщины:

Ирина Казакевич — 21.40,5 (0 промахов). Инна Терещенко — отставание 9,7 (0). Кристина Резцова +10,0 (1). Виктория Сливко +23,0 (0). Анастасия Шевченко +30,6 (0). Наталия Шевченко +53,7 (1). Анастасия Томшина +59.7 (0). Тамара Дербушева +1.05,9 (0).