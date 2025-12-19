Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 10 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

В IBU подтвердили, что не согласны на ускоренное рассмотрение иска СБР в CAS

В IBU подтвердили, что не согласны на ускоренное рассмотрение иска СБР в CAS
Комментарии

Пресс‑секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер подтвердил, что организация не согласна на ускоренное рассмотрение иска Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Действительно, IBU не согласился на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска. Что касается молодёжных соревнований, то IBU принял к сведению рекомендацию исполнительного комитета МОК и рассмотрит её.

Как ясно дал понять МОК, применение этих рекомендаций зависит от регламента каждой международной федерации. Таким образом, на данный момент позиция IBU, за которую демократическим путём проголосовал конгресс IBU, остаётся в силе», — приводит слова Винклера «Матч ТВ».

Материалы по теме
IBU отказался рассматривать иск СБР в CAS в ускоренном порядке
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android