В IBU подтвердили, что не согласны на ускоренное рассмотрение иска СБР в CAS

Пресс‑секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер подтвердил, что организация не согласна на ускоренное рассмотрение иска Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Действительно, IBU не согласился на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска. Что касается молодёжных соревнований, то IBU принял к сведению рекомендацию исполнительного комитета МОК и рассмотрит её.

Как ясно дал понять МОК, применение этих рекомендаций зависит от регламента каждой международной федерации. Таким образом, на данный момент позиция IBU, за которую демократическим путём проголосовал конгресс IBU, остаётся в силе», — приводит слова Винклера «Матч ТВ».