«Никто не должен через это проходить». Симон — о травле в соцсетях

«Никто не должен через это проходить». Симон — о травле в соцсетях
Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон высказалась о травле в социальных сетях, которая началась в адрес другой французской биатлонистки Жюстин Бреза-Буше. Ситуация обострилась после начала разбирательств по делу Симон, которую приговорили к трём месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере € 15 тыс. за кражу и мошенничество с банковскими картами.

«Я знаю, что Жюстин получала много негатива в Сети, я тоже получила. И я считаю невероятным, что люди могут быть такими агрессивными и резкими. Никто не должен через это проходить. Мы здесь, чтобы показывать, что такое спорт, и самый лучший ответ на это – хорошие гонки.

Теперь всё, что произошло, осталось позади, я хочу идти своей дорогой, как и все остальные. Французская команда заслуживает спокойствия и умиротворения. Вот к чему мы все стремимся», – приводит слова Симон Ski-Nordique.

