Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 10 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Наконец-то смогла победить». Казакевич — о спринте на Кубке Содружества в Чайковском

«Наконец-то смогла победить». Казакевич — о спринте на Кубке Содружества в Чайковском
Комментарии

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Чайковском. Она преодолела дистанцию за 21.40,5 и не допустила ни одного промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Женщины. Спринт 7.5 км
19 декабря 2025, пятница. 11:30 МСК
Окончено
1
Ирина Казакевич
Россия
21:40.5
2
Инна Терещенко
Россия
+9.7
3
Кристина Резцова
Россия
+10.0

«Сегодня была невероятно сложная гонка, сложные погодные условия. Но больше меня радует моя стрельба; когда закрыла пятый выстрел, показалось, что это был габарит, я была невероятно счастлива. Несмотря на ноль при стрельбе, последний круг мне дался невероятно тяжело, рада, что сегодня наконец‑то смогла победить.

На финише я смогла удержать преимущество, но было сложно, казалось, что лыжи просто не отрываются от снега. Спасибо нашей сервис‑бригаде Свердловской области, которая готовила лыжи. Не знаю, какие подобрать слова, чтобы описать, как классно работали лыжи», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Материалы по теме
Ирина Казакевич стала победительницей спринта на этапе Кубка Содружества в Чайковском
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android