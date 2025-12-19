«Наконец-то смогла победить». Казакевич — о спринте на Кубке Содружества в Чайковском

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Чайковском. Она преодолела дистанцию за 21.40,5 и не допустила ни одного промаха.

«Сегодня была невероятно сложная гонка, сложные погодные условия. Но больше меня радует моя стрельба; когда закрыла пятый выстрел, показалось, что это был габарит, я была невероятно счастлива. Несмотря на ноль при стрельбе, последний круг мне дался невероятно тяжело, рада, что сегодня наконец‑то смогла победить.

На финише я смогла удержать преимущество, но было сложно, казалось, что лыжи просто не отрываются от снега. Спасибо нашей сервис‑бригаде Свердловской области, которая готовила лыжи. Не знаю, какие подобрать слова, чтобы описать, как классно работали лыжи», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».