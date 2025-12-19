Казакевич — о Тищенко: такие девчонки стимулируют нас не сдавать позиции

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о результатах Инны Терещенко, которая заняла второе место в спринте на этапе Кубка Содружества в Чайковском.
«На самом деле Инна очень способная и опытная девчонка, и сейчас показывает очень хорошую стрельбу. У неё были небольшие, скажем так, проблемки. И уже второй этап она прекрасно проводит гонки. Как раз такие девчонки, как Инна, стимулируют нас, возрастных спортсменов, не сдавать позиции, совершенствоваться, заставляют не думать, что мы непобедимы», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Чайковский. Спринт. Женщины:
1. Ирина Казакевич — 21.40,5 (0 промахов).
2. Инна Терещенко — отставание 9,7 (0).
3. Кристина Резцова +10,0 (1).
