Казакевич — о Тищенко: такие девчонки стимулируют нас не сдавать позиции

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о результатах Инны Терещенко, которая заняла второе место в спринте на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

«На самом деле Инна очень способная и опытная девчонка, и сейчас показывает очень хорошую стрельбу. У неё были небольшие, скажем так, проблемки. И уже второй этап она прекрасно проводит гонки. Как раз такие девчонки, как Инна, стимулируют нас, возрастных спортсменов, не сдавать позиции, совершенствоваться, заставляют не думать, что мы непобедимы», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Чайковский. Спринт. Женщины:

1. Ирина Казакевич — 21.40,5 (0 промахов).

2. Инна Терещенко — отставание 9,7 (0).

3. Кристина Резцова +10,0 (1).