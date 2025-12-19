«Просто разочарована». Мишлон — о результате в спринте в Ле Гран-Борнан

Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон прокомментировала неудачное выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Мишлон заняла 32-е место в гонке, допустив два промаха на огневых рубежах, и отстала от лидера шведки Ханны Эберг на 1.14,4 минуты.

«Я раздражена. Начинаю уставать от своей непостоянности. Просто разочарована, мне грустно. Меня расстраивают такие результаты, особенно когда такой красивый этап и столько достойных людей вокруг. Я разочарована.

Не понимаю своих ошибок, не вижу результатов своей стрельбы. Мне обидно, что две мишени не попали. Я не могу вернуть свою стабильность, которая была летом, она словно немного потерялась. Не понимаю, чего не хватает, но ощущение, что чего-то не хватает во всём. К счастью, здесь нас поддерживает столько замечательных людей — это приятно. Мне жаль, что не могу в полной мере насладиться атмосферой праздника», – приводит слова Мишлон Biathlon Live.