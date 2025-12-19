Ветле Шоста Кристиансен одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен стал победителем спринтерской гонки на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. Соревнования в эти дни проходят в Анси (Франция). Он не допустил ни одной ошибки в стрельбе и одержал первую личную победу на КМ с 21 января 2024 года.

Второе место досталось его соотечественнику Йоханнесу Дале-Шевдалу, который промахнулся дважды и на финише уступил лидеру 3,5 секунды. У Дале-Шевдала — лучшая скорость в гонке. Тройку сильнейших замкнул хозяин трассы француз Эмильен Жаклен (+5,0, один промах).

Биатлон. Кубок мира, третий этап, Анси (Франция). Мужчины, спринт на 10 км:

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 25.00,6 (0).

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +3,5 (2).

3. Эмильен Жаклен (Франция) +5,0 (1).

4. Йохан-Олав Ботн (Германия) +6,0 (0).

5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +8,6 (0).

6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +8,8 (2).

...

8. Эрик Перро (Франция) +13,9 (1).

11. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +31,6 (1).

20. Кентен Фийон Майе (Франция) +52,2 (3).

24. Томмазо Джакомель (Италия) +1.11,9 (4).