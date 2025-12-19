Скидки
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 10 км Спринт
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Главная Биатлон Новости

Ветле Шоста Кристиансен одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Ветле Шоста Кристиансен одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Анси
Ветле Шоста Кристиансен
Комментарии

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен стал победителем спринтерской гонки на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. Соревнования в эти дни проходят в Анси (Франция). Он не допустил ни одной ошибки в стрельбе и одержал первую личную победу на КМ с 21 января 2024 года.

Второе место досталось его соотечественнику Йоханнесу Дале-Шевдалу, который промахнулся дважды и на финише уступил лидеру 3,5 секунды. У Дале-Шевдала — лучшая скорость в гонке. Тройку сильнейших замкнул хозяин трассы француз Эмильен Жаклен (+5,0, один промах).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
25:00.6
2
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+3.5
3
Эмильен Жаклен
Франция
+5.0

Биатлон. Кубок мира, третий этап, Анси (Франция). Мужчины, спринт на 10 км:

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 25.00,6 (0).
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +3,5 (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) +5,0 (1).
4. Йохан-Олав Ботн (Германия) +6,0 (0).
5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +8,6 (0).
6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +8,8 (2).
...
8. Эрик Перро (Франция) +13,9 (1).
11. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +31,6 (1).
20. Кентен Фийон Майе (Франция) +52,2 (3).
24. Томмазо Джакомель (Италия) +1.11,9 (4).

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Новости. Биатлон
Все новости RSS

