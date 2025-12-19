Кристиансен ответил, является ли победа в спринте Анси гарантией поездки на Олимпиаду-2026
Поделиться
Норвежский биатлонист трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен высказался по поводу отбора на Олимпиаду-2026 в Италии. Спортсмен считает, что после победы в спринте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция) он почти наверняка попадёт в состав сборной Норвегии на Игры.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
25:00.6
2
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+3.5
3
Эмильен Жаклен
Франция
+5.0
— Получили ли вы после сегодняшнего результата олимпийскую путёвку?
— Да.
Мне сказали, что на последнем круге я должен бороться с Дале-Шевдалем. Подумал, это невозможно. Я иду против лучшего в мире спринтера на последнем круге. Но сегодня я отлично распределил силы, хотя условия были очень тяжёлыми и не подходили мне, — приводит слова Кристиансена NRK.
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
18:25
-
17:17
-
16:00
-
15:43
-
15:09
-
14:25
-
13:46
-
13:24
-
13:15
-
12:34
-
11:03
-
10:20
-
10:15
-
09:16
-
09:05
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:05
-
06:00
-
00:53
-
00:34
-
00:20
-
00:03
- 18 декабря 2025
-
22:45
-
22:34
-
20:22
-
19:27
-
19:00
-
18:32
-
17:25
-
16:48
-
16:30
-
15:38
-
14:31