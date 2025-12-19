Кристиансен ответил, является ли победа в спринте Анси гарантией поездки на Олимпиаду-2026

Норвежский биатлонист трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен высказался по поводу отбора на Олимпиаду-2026 в Италии. Спортсмен считает, что после победы в спринте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция) он почти наверняка попадёт в состав сборной Норвегии на Игры.

— Получили ли вы после сегодняшнего результата олимпийскую путёвку?

— Да.

Мне сказали, что на последнем круге я должен бороться с Дале-Шевдалем. Подумал, это невозможно. Я иду против лучшего в мире спринтера на последнем круге. Но сегодня я отлично распределил силы, хотя условия были очень тяжёлыми и не подходили мне, — приводит слова Кристиансена NRK.