Биатлон

Кристиансен ответил, является ли победа в спринте Анси гарантией поездки на Олимпиаду-2026

Ветле Шоста Кристиансен
Норвежский биатлонист трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен высказался по поводу отбора на Олимпиаду-2026 в Италии. Спортсмен считает, что после победы в спринте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция) он почти наверняка попадёт в состав сборной Норвегии на Игры.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
25:00.6
2
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+3.5
3
Эмильен Жаклен
Франция
+5.0

— Получили ли вы после сегодняшнего результата олимпийскую путёвку?
— Да.

Мне сказали, что на последнем круге я должен бороться с Дале-Шевдалем. Подумал, это невозможно. Я иду против лучшего в мире спринтера на последнем круге. Но сегодня я отлично распределил силы, хотя условия были очень тяжёлыми и не подходили мне, — приводит слова Кристиансена NRK.

