Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Норвежцы хороши, но не настолько». Самуэльссон отреагировал на поражение в спринте Анси

«Норвежцы хороши, но не настолько». Самуэльссон отреагировал на поражение в спринте Анси
Себастиан Самуэльссон
Комментарии

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о поражении в спринтерской гонке в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 по биатлону в Анси (Франция). Он занял шестое место, допустив два промаха и проиграв победителю Ветле Шоста Кристиансену 8,8 секунды. Его обошли четыре норвежца.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
25:00.6
2
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+3.5
3
Эмильен Жаклен
Франция
+5.0

— Это кризис. Я поеду домой [в отель] и буду весь вечер всерьёз размышлять, как всё перевернуть к завтрашнему дню, потому что четырёх норвежцев впереди себя иметь не хочу.

— Почему это кризис?
— Это слишком плохо. Норвежцы хороши, но не настолько. Я должен уметь их обыгрывать, — приводит слова Самуэльссона NRK.

Материалы по теме
Ветле Шоста Кристиансен одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Анси
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android