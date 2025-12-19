«Норвежцы хороши, но не настолько». Самуэльссон отреагировал на поражение в спринте Анси
Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о поражении в спринтерской гонке в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 по биатлону в Анси (Франция). Он занял шестое место, допустив два промаха и проиграв победителю Ветле Шоста Кристиансену 8,8 секунды. Его обошли четыре норвежца.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
25:00.6
2
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+3.5
3
Эмильен Жаклен
Франция
+5.0
— Это кризис. Я поеду домой [в отель] и буду весь вечер всерьёз размышлять, как всё перевернуть к завтрашнему дню, потому что четырёх норвежцев впереди себя иметь не хочу.
— Почему это кризис?
— Это слишком плохо. Норвежцы хороши, но не настолько. Я должен уметь их обыгрывать, — приводит слова Самуэльссона NRK.
