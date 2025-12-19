«Норвежцы хороши, но не настолько». Самуэльссон отреагировал на поражение в спринте Анси

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о поражении в спринтерской гонке в рамках третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 по биатлону в Анси (Франция). Он занял шестое место, допустив два промаха и проиграв победителю Ветле Шоста Кристиансену 8,8 секунды. Его обошли четыре норвежца.

— Это кризис. Я поеду домой [в отель] и буду весь вечер всерьёз размышлять, как всё перевернуть к завтрашнему дню, потому что четырёх норвежцев впереди себя иметь не хочу.

— Почему это кризис?

— Это слишком плохо. Норвежцы хороши, но не настолько. Я должен уметь их обыгрывать, — приводит слова Самуэльссона NRK.