«Это идиотизм». Ботн ответил Самуэльссону на его очередное высказывание о сборной Норвегии

Норвежский биатлонист лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 Йохан-Олав Ботн отреагировал на заявления Себастиана Самуэльссона по поводу результатов сборной Норвегии. Он отметил, что швед попадает в заголовки СМИ благодаря своим колким высказываниям, а не результатам на лыжне.

«Это идиотизм. Он руководствуется только эмоциями и отказывается смотреть в протокол, где видно, сколько сильных норвежцев. Это факт. Достаточно взглянуть на результаты последних десяти лет. Он просто отказывается признавать реальность.

Он же не может попадать в заголовки своими результатами, поэтому вынужден делать это иными способами. Такое ощущение, что Себастиан — раздражающий младший брат, который всё время требует внимания, когда не способен показать результат», — приводит слова Ботна NRK.