Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Это идиотизм». Ботн ответил Самуэльссону на его очередное высказывание о сборной Норвегии

«Это идиотизм». Ботн ответил Самуэльссону на его очередное высказывание о сборной Норвегии
Йохан-Олав Ботн
Комментарии

Норвежский биатлонист лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 Йохан-Олав Ботн отреагировал на заявления Себастиана Самуэльссона по поводу результатов сборной Норвегии. Он отметил, что швед попадает в заголовки СМИ благодаря своим колким высказываниям, а не результатам на лыжне.

«Это идиотизм. Он руководствуется только эмоциями и отказывается смотреть в протокол, где видно, сколько сильных норвежцев. Это факт. Достаточно взглянуть на результаты последних десяти лет. Он просто отказывается признавать реальность.

Он же не может попадать в заголовки своими результатами, поэтому вынужден делать это иными способами. Такое ощущение, что Себастиан — раздражающий младший брат, который всё время требует внимания, когда не способен показать результат», — приводит слова Ботна NRK.

Материалы по теме
«Норвежцы хороши, но не настолько». Самуэльссон отреагировал на поражение в спринте Анси
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android