Томмазо Джакомель — о 24-м месте в спринте Анси: худшая гонка за последнее время

Итальянский биатлонист победитель этапов Кубка мира Томмазо Джакомель прокомментировал собственное выступление в спринтерской гонке в рамках третьего этапа КМ-2025/2026 в Анси (Франция). Итальянец стал 24-м, допустив четыре промаха и проиграв на финише 1 минуту 11 секунд.

«Сегодня худшая гонка за последнее время, но это часть игры. Жажду реванша», — написал Джакомель в социальных сетях.

Победителем стал норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен. Он не допустил ни одной ошибки в стрельбе и одержал первую личную победу на КМ с 21 января 2024 года. Второе место досталось его соотечественнику Йоханнесу Дале-Шевдалу, а тройку сильнейших замкнул хозяин трассы француз Эмильен Жаклен.