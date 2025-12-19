Скидки
Главная Биатлон Новости

Томмазо Джакомель — о 24-м месте в спринте Анси: худшая гонка за последнее время
Томмазо Джакомель
Итальянский биатлонист победитель этапов Кубка мира Томмазо Джакомель прокомментировал собственное выступление в спринтерской гонке в рамках третьего этапа КМ-2025/2026 в Анси (Франция). Итальянец стал 24-м, допустив четыре промаха и проиграв на финише 1 минуту 11 секунд.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
25:00.6
2
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+3.5
3
Эмильен Жаклен
Франция
+5.0

«Сегодня худшая гонка за последнее время, но это часть игры. Жажду реванша», — написал Джакомель в социальных сетях.

Победителем стал норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен. Он не допустил ни одной ошибки в стрельбе и одержал первую личную победу на КМ с 21 января 2024 года. Второе место досталось его соотечественнику Йоханнесу Дале-Шевдалу, а тройку сильнейших замкнул хозяин трассы француз Эмильен Жаклен.

