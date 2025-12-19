Томмазо Джакомель — о 24-м месте в спринте Анси: худшая гонка за последнее время
Поделиться
Итальянский биатлонист победитель этапов Кубка мира Томмазо Джакомель прокомментировал собственное выступление в спринтерской гонке в рамках третьего этапа КМ-2025/2026 в Анси (Франция). Итальянец стал 24-м, допустив четыре промаха и проиграв на финише 1 минуту 11 секунд.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
25:00.6
2
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+3.5
3
Эмильен Жаклен
Франция
+5.0
«Сегодня худшая гонка за последнее время, но это часть игры. Жажду реванша», — написал Джакомель в социальных сетях.
Победителем стал норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен. Он не допустил ни одной ошибки в стрельбе и одержал первую личную победу на КМ с 21 января 2024 года. Второе место досталось его соотечественнику Йоханнесу Дале-Шевдалу, а тройку сильнейших замкнул хозяин трассы француз Эмильен Жаклен.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
21:47
-
20:36
-
20:29
-
18:25
-
17:17
-
16:00
-
15:43
-
15:09
-
14:25
-
13:46
-
13:24
-
13:15
-
12:34
-
11:03
-
10:20
-
10:15
-
09:16
-
09:05
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:05
-
06:00
-
00:53
-
00:34
-
00:20
-
00:03
- 18 декабря 2025
-
22:45
-
22:34
-
20:22
-
19:27
-
19:00
-
18:32
-
17:25
-
16:48