Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн — лидер, Кристиансен — второй

Йохан-Олав Ботн из Норвегии продолжает возглавлять спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026 после четвёртого места в спринте на третьем этапе в Анси (Франция). В его активе 200 очков. На 19 мест вверх поднялся его соотечественник Йоханнес Дале-Шевдал — он сейчас расположился на девятом месте со 100 очками.

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение на 19 декабря 2025 года:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 200 очков.

2 (8). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 172.

3. Эрик Перро (Франция) – 146.

4 (2). Томмазо Джакомель (Италия) – 144.

5 (4). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 135.

6 (7). Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 129.

7 (5). Кентен Фийон Майе (Франция) – 117.

8 (10). Мартин Понсилуома (Швеция) – 113.

9 (28). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 100.

10 (6). Филипп Хорн (Германия) – 96.

11 (25). Эмильен Жаклен (Франция) — 92.