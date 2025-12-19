Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн упрочил лидерство, Жаклен вошёл в топ-10

Йохан-Олав Ботн
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026. После шести гонок в его активе 420 очков. Он оторвался от ближайшего преследователя — Эрика Перро из Франции на 103 балла. В топ-10 вошёл Эмильен Жаклен, который улучшил своё положение на пять позиций (183 очка).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение на 19 декабря 2025 года:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 420 очков.
2 (3). Эрик Перро (Франция) – 317.
3 (2). Томмазо Джакомель (Италия) – 315.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 298.
5 (6). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 267.
6 (5). Кентен Фийон Майе (Франция) – 263.
7 (9). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 263.
8 (7). Филипп Хорн (Германия) – 209.
9 (11). Мартин Понсилуома (Швеция) – 194.
10 (15). Эмильен Жаклен (Франция) — 183.
...
15 (22). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 150.

