Зачёт Кубка наций — 2025/2026 у мужчин: Норвегия на первом месте, Швеция — третья

Сегодня, 19 декабря, в Анси (Франция) прошла мужская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026. Лидером Кубка наций по итогам этих соревнований по-прежнему является сборная Норвегии. На втором месте Франция, а на третьем — Швеция. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением дел в рейтинге по итогам восьми гонок.
Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Мужчины. Кубок наций на 19 декабря:
1. Норвегия — 3003 очка.
2. Франция — 2771.
3. Швеция — 2669.
4. Германия — 2479.
5. Италия — 2234.
6. США — 2197.
7. Чехия — 2084.
8. Швейцария — 1933.
9. Словения — 1837.
10. Украина — 1836.