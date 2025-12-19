Зачёт Кубка наций — 2025/2026 у мужчин: Норвегия на первом месте, Швеция — третья

Сегодня, 19 декабря, в Анси (Франция) прошла мужская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026. Лидером Кубка наций по итогам этих соревнований по-прежнему является сборная Норвегии. На втором месте Франция, а на третьем — Швеция. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением дел в рейтинге по итогам восьми гонок.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Мужчины. Кубок наций на 19 декабря:

1. Норвегия — 3003 очка.

2. Франция — 2771.

3. Швеция — 2669.

4. Германия — 2479.

5. Италия — 2234.

6. США — 2197.

7. Чехия — 2084.

8. Швейцария — 1933.

9. Словения — 1837.

10. Украина — 1836.