Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский вышел в лидеры, Латыпов — третий

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский вышел в лидеры, Латыпов — третий
Антон Смольский
Комментарии

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал лидером общего зачёта Кубка Содружества – 2025/2026 после спринта на третьем этапе соревнований в Чайковском. Он обошёл россиянина Кирилла Бажина на пять очков. Тройку сильнейших с 444 баллами в активе занимает Эдуард Латыпов.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 19 декабря:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 462 балла.
2. Кирилл Бажин (Россия) — 457.
3. Эдуард Латыпов (Россия) — 444.
4. Александр Корнев (Россия) — 394.
5. Александр Поварницын (Россия) — 389.
6. Евгений Сидоров (Россия) — 368.
7. Олег Домичек (Россия) — 343.
8. Кирилл Стрельцов (Россия) — 331.
9. Роман Сурнев (Россия) — 323.
10. Иван Колотов (Россия) — 313.

