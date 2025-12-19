Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский вышел в лидеры, Латыпов — третий

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал лидером общего зачёта Кубка Содружества – 2025/2026 после спринта на третьем этапе соревнований в Чайковском. Он обошёл россиянина Кирилла Бажина на пять очков. Тройку сильнейших с 444 баллами в активе занимает Эдуард Латыпов.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 19 декабря:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 462 балла.

2. Кирилл Бажин (Россия) — 457.

3. Эдуард Латыпов (Россия) — 444.

4. Александр Корнев (Россия) — 394.

5. Александр Поварницын (Россия) — 389.

6. Евгений Сидоров (Россия) — 368.

7. Олег Домичек (Россия) — 343.

8. Кирилл Стрельцов (Россия) — 331.

9. Роман Сурнев (Россия) — 323.

10. Иван Колотов (Россия) — 313.