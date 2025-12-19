Скидки
Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Шевченко — лидирует, Резцова — третья

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Шевченко — лидирует, Резцова — третья
Российская биатлонистка Наталия Шевченко сохранила лидерство в общем зачёте Кубка Содружества – 2025/2026 по итогам спринта на третьем этапе в Чайковском. В активе спортсменки 450 очков, что на 21 больше, чем у её преследовательница Анастасии Гришиной.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 19 декабря:

1. Наталия Шевченко (Россия) – 450 очков.
2. Анастасия Гришина (Россия) — 429.
3. Кристина Резцова (Россия) — 415.
4. Динара Смольская (Беларусь) — 405.
5. Анастасия Шевченко (Россия) — 398.
6. Елизавета Бурундукова (Россия) — 389.
7. Анна Сола (Беларусь) — 389.
8. Виктория Сливко (Россия) — 365.
9. Маргарита Болдырева (Россия) — 354.
10. Светлана Миронова (Россия) — 354.

Календарь Кубка Содружества по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка Содружества по биатлону - 2025/2026
