Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Шевченко — лидирует, Резцова — третья

Российская биатлонистка Наталия Шевченко сохранила лидерство в общем зачёте Кубка Содружества – 2025/2026 по итогам спринта на третьем этапе в Чайковском. В активе спортсменки 450 очков, что на 21 больше, чем у её преследовательница Анастасии Гришиной.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 19 декабря:

1. Наталия Шевченко (Россия) – 450 очков.

2. Анастасия Гришина (Россия) — 429.

3. Кристина Резцова (Россия) — 415.

4. Динара Смольская (Беларусь) — 405.

5. Анастасия Шевченко (Россия) — 398.

6. Елизавета Бурундукова (Россия) — 389.

7. Анна Сола (Беларусь) — 389.

8. Виктория Сливко (Россия) — 365.

9. Маргарита Болдырева (Россия) — 354.

10. Светлана Миронова (Россия) — 354.