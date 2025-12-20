Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, мужчины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть
Эдуард Латыпов
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, в Чайковском в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало — в 9:00 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Гонка преследования 10 км
20 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский.
Гонка преследования на 12,5 км, мужчины. Старт-лист (частично):

1. Эдуард Латыпов (Россия).
2. Евгений Сидоров (Россия) — отставание на старте — 4,5 секунды.
3. Даниил Серохвостов (Россия) +21.
4. Карим Халили (Россия) +28.
5. Александр Поварницын (Россия) +43.
6. Антон Смольский (Беларусь) +44.
7. Александр Корнев (Россия) +53.
8. Роман Ерёмин (Россия) +58.
9. Михаил Бурундуков (Россия) +1.03.
10. Степан Данилов (Беларусь) +1.04.

Календарь Кубка Содружества по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский вышел в лидеры, Латыпов — третий
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android