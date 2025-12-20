Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 20 декабря, в Чайковском в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало — в 9:00 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский.
Гонка преследования на 12,5 км, мужчины. Старт-лист (частично):
1. Эдуард Латыпов (Россия).
2. Евгений Сидоров (Россия) — отставание на старте — 4,5 секунды.
3. Даниил Серохвостов (Россия) +21.
4. Карим Халили (Россия) +28.
5. Александр Поварницын (Россия) +43.
6. Антон Смольский (Беларусь) +44.
7. Александр Корнев (Россия) +53.
8. Роман Ерёмин (Россия) +58.
9. Михаил Бурундуков (Россия) +1.03.
10. Степан Данилов (Беларусь) +1.04.