Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 20 декабря, в Чайковском в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало — в 9:00 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский.

Гонка преследования на 12,5 км, мужчины. Старт-лист (частично):

1. Эдуард Латыпов (Россия).

2. Евгений Сидоров (Россия) — отставание на старте — 4,5 секунды.

3. Даниил Серохвостов (Россия) +21.

4. Карим Халили (Россия) +28.

5. Александр Поварницын (Россия) +43.

6. Антон Смольский (Беларусь) +44.

7. Александр Корнев (Россия) +53.

8. Роман Ерёмин (Россия) +58.

9. Михаил Бурундуков (Россия) +1.03.

10. Степан Данилов (Беларусь) +1.04.