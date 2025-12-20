Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 20 декабря, в Чайковском в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Начало — в 11:30 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский.
Гонка преследования на 10 км, женщины. Старт-лист (частично):
1. Ирина Казакевич (Россия).
2. Инна Терещенко (Россия) — отставание на старте — 9,7.
3. Кристина Резцова (Россия) +10.
4. Виктория Сливко (Россия) +23.
5. Анастасия Шевченко (Россия) +30.
6. Наталия Шевченко (Россия) +53.
7. Анастасия Томшина (Россия) +59.
8. Тамара Дербушева (Россия) +1.05.
9. Екатерина Мошкова (Россия) +1.22.
10. Анна Грухвина (Россия) +1.33.