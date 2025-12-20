Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 20 декабря, в Чайковском в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Начало — в 11:30 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский.

Гонка преследования на 10 км, женщины. Старт-лист (частично):

1. Ирина Казакевич (Россия).

2. Инна Терещенко (Россия) — отставание на старте — 9,7.

3. Кристина Резцова (Россия) +10.

4. Виктория Сливко (Россия) +23.

5. Анастасия Шевченко (Россия) +30.

6. Наталия Шевченко (Россия) +53.

7. Анастасия Томшина (Россия) +59.

8. Тамара Дербушева (Россия) +1.05.

9. Екатерина Мошкова (Россия) +1.22.

10. Анна Грухвина (Россия) +1.33.