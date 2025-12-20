Скидки
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, женщины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок Содружества, 3-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть
Ирина Казакевич
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, в Чайковском в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Начало — в 11:30 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Женщины. Гонка преследования 7.5 км
20 декабря 2025, суббота. 11:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский.
Гонка преследования на 10 км, женщины. Старт-лист (частично):

1. Ирина Казакевич (Россия).
2. Инна Терещенко (Россия) — отставание на старте — 9,7.
3. Кристина Резцова (Россия) +10.
4. Виктория Сливко (Россия) +23.
5. Анастасия Шевченко (Россия) +30.
6. Наталия Шевченко (Россия) +53.
7. Анастасия Томшина (Россия) +59.
8. Тамара Дербушева (Россия) +1.05.
9. Екатерина Мошкова (Россия) +1.22.
10. Анна Грухвина (Россия) +1.33.

Календарь Кубка Содружества по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Шевченко — лидирует, Резцова — третья
Комментарии
