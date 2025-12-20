Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Скидки
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Биатлон

Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, женщины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть

Комментарии

Сегодня, 20 декабря, в Ле Гран-Борнан (Франция) начнётся третий этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт женская гонка преследования 10 км. Начало гонки запланировано на 14:15 мск.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 10 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 14:15 МСК
Не началось

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Гонка преследования 10 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Ханна Эберг (Швеция)
2. Лу Жанмонно (Франция).
3. Доротея Вирер (Италия).
4. Лиза Виттоцци (Италия).
5. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия).
6. Суви Минккинен (Финляндия).
7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция).
8. Каролине Кноттен (Норвегия).
9. Марен Киркеэйде (Норвегия).
13. Маркета Давидова (Чехия).
18. Франциска Пройс (Германия).
19. Ванесса Фойгт (Германия).
20. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

Новости. Биатлон
