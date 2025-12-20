Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 20 декабря, в Ле Гран-Борнан (Франция) начнётся третий этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт женская гонка преследования 10 км. Начало гонки запланировано на 14:15 мск.

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Гонка преследования 10 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Ханна Эберг (Швеция)

2. Лу Жанмонно (Франция).

3. Доротея Вирер (Италия).

4. Лиза Виттоцци (Италия).

5. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия).

6. Суви Минккинен (Финляндия).

7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция).

8. Каролине Кноттен (Норвегия).

9. Марен Киркеэйде (Норвегия).

13. Маркета Давидова (Чехия).

18. Франциска Пройс (Германия).

19. Ванесса Фойгт (Германия).

20. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).