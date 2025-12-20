Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 20 декабря, в Ле Гран-Борнан (Франция) начнётся третий этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт женская гонка преследования 10 км. Начало гонки запланировано на 14:15 мск.
В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.
Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Гонка преследования 10 км. Женщины. Стартовый лист (частично):
1. Ханна Эберг (Швеция)
2. Лу Жанмонно (Франция).
3. Доротея Вирер (Италия).
4. Лиза Виттоцци (Италия).
5. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия).
6. Суви Минккинен (Финляндия).
7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция).
8. Каролине Кноттен (Норвегия).
9. Марен Киркеэйде (Норвегия).
13. Маркета Давидова (Чехия).
18. Франциска Пройс (Германия).
19. Ванесса Фойгт (Германия).
20. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).