Антон Смольский победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 33.50,0 и не допустил ни одного промаха.

Второе место занял российский биатлонист Даниил Серохвостов с отставанием 26,9 секунды от победителя и тремя промахами. Тройку призёров замкнул Эдуард Латыпов. (+54,4; четыре промаха).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования на 12,5 км, мужчины:

Антон Смольский (Беларусь) — 33.50,0 (0 промахов). Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 26,9 (3). Эдуард Латыпов (Россия) +54,4 (4). Савелий Коновалов (Россия) +59,6 (3). Александр Корнев (Россия) +1.16,8 (6).