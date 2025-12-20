Скидки
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Главная Биатлон Новости

Антон Смольский победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Антон Смольский победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 33.50,0 и не допустил ни одного промаха.

Второе место занял российский биатлонист Даниил Серохвостов с отставанием 26,9 секунды от победителя и тремя промахами. Тройку призёров замкнул Эдуард Латыпов. (+54,4; четыре промаха).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Гонка преследования 10 км
20 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
33:50.0
2
Даниил Серохвостов
Россия
+26.9
3
Эдуард Латыпов
Россия
+54.4

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования на 12,5 км, мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 33.50,0 (0 промахов).
  2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 26,9 (3).
  3. Эдуард Латыпов (Россия) +54,4 (4).
  4. Савелий Коновалов (Россия) +59,6 (3).
  5. Александр Корнев (Россия) +1.16,8 (6).
