Антон Смольский победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском
Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 33.50,0 и не допустил ни одного промаха.
Второе место занял российский биатлонист Даниил Серохвостов с отставанием 26,9 секунды от победителя и тремя промахами. Тройку призёров замкнул Эдуард Латыпов. (+54,4; четыре промаха).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования на 12,5 км, мужчины:
- Антон Смольский (Беларусь) — 33.50,0 (0 промахов).
- Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 26,9 (3).
- Эдуард Латыпов (Россия) +54,4 (4).
- Савелий Коновалов (Россия) +59,6 (3).
- Александр Корнев (Россия) +1.16,8 (6).
Подари себе iPhone 17 на НГ! Ледяной заезд в самом разгаре. Жми!ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymAhfuL
Материалы по теме
Комментарии