Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, мужчины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть трансляцию

Комментарии

Сегодня, 20 декабря, в Ле Гран-Борнан (Франция) начнётся третий этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт мужская гонка преследования 12,5 км. Начало гонки запланировано на 16:45 мск.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
20 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Не началось

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).
3. Эмильен Жаклен (Франция).
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).
5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия).
6. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
7. Мартин Понсилуома (Швеция).
8. Эрик Перро (Франция).
11. Стурла Холм Легрейд (Франция).
16. Фабьен Клод (Франция).
20. Кентен Фийон-Майе (Франция).
21. Кэмпбелл Райт (США).
24. Томмазо Джакомель (Италия).

