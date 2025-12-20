Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 20 декабря, в Ле Гран-Борнан (Франция) начнётся третий этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт мужская гонка преследования 12,5 км. Начало гонки запланировано на 16:45 мск.

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Гонка преследования 12,5 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

3. Эмильен Жаклен (Франция).

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия).

6. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

7. Мартин Понсилуома (Швеция).

8. Эрик Перро (Франция).

11. Стурла Холм Легрейд (Франция).

16. Фабьен Клод (Франция).

20. Кентен Фийон-Майе (Франция).

21. Кэмпбелл Райт (США).

24. Томмазо Джакомель (Италия).