«Снег был слишком холодный». Смольский прокомментировал победу на Кубке Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился впечатлениями от победы в гонке преследования на третьем этапе Кубка Содружества — 2025/2026, отметив непростые погодные условия в Чайковском.

«Долгожданная победа. Сегодня была достаточно тяжёлая гонка, непростые погодные условия, холодно было. Это сковывало движения, мышцы и замерзали очень сильно руки. Было и скольжение сложным, потому что снег слишком холодный. Доставляла много дискомфорта сегодняшняя погода», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования на 12,5 км, мужчины:

Антон Смольский (Беларусь) — 33.50,0 (0 промахов). Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 26,9 (3). Эдуард Латыпов (Россия) +54,4 (4).