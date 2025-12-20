Скидки
Биатлон Новости

«Снег был слишком холодный». Смольский прокомментировал победу на Кубке Содружества

Комментарии

Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился впечатлениями от победы в гонке преследования на третьем этапе Кубка Содружества — 2025/2026, отметив непростые погодные условия в Чайковском.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Гонка преследования 10 км
20 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
33:50.0
2
Даниил Серохвостов
Россия
+26.9
3
Эдуард Латыпов
Россия
+54.4

«Долгожданная победа. Сегодня была достаточно тяжёлая гонка, непростые погодные условия, холодно было. Это сковывало движения, мышцы и замерзали очень сильно руки. Было и скольжение сложным, потому что снег слишком холодный. Доставляла много дискомфорта сегодняшняя погода», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования на 12,5 км, мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 33.50,0 (0 промахов).
  2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 26,9 (3).
  3. Эдуард Латыпов (Россия) +54,4 (4).
