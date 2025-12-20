«Снег был слишком холодный». Смольский прокомментировал победу на Кубке Содружества
Поделиться
Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился впечатлениями от победы в гонке преследования на третьем этапе Кубка Содружества — 2025/2026, отметив непростые погодные условия в Чайковском.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Гонка преследования 10 км
20 декабря 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
33:50.0
2
Даниил Серохвостов
Россия
+26.9
3
Эдуард Латыпов
Россия
+54.4
«Долгожданная победа. Сегодня была достаточно тяжёлая гонка, непростые погодные условия, холодно было. Это сковывало движения, мышцы и замерзали очень сильно руки. Было и скольжение сложным, потому что снег слишком холодный. Доставляла много дискомфорта сегодняшняя погода», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования на 12,5 км, мужчины:
- Антон Смольский (Беларусь) — 33.50,0 (0 промахов).
- Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 26,9 (3).
- Эдуард Латыпов (Россия) +54,4 (4).
Материалы по теме
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
10:28
-
10:15
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
08:00
-
06:00
- 19 декабря 2025
-
23:34
-
23:25
-
23:19
-
22:49
-
22:41
-
21:47
-
20:36
-
20:29
-
18:25
-
17:17
-
16:00
-
15:43
-
15:09
-
14:25
-
13:46
-
13:24
-
13:15
-
12:34
-
11:03
-
10:20
-
10:15
-
09:16
-
09:05
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:05
-
06:00