Кристина Резцова: Большунов не здоровается ни с кем. Просто такой человек по жизни

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов не здоровается практически ни с кем из коллег.

«Он даже не здоровается! Как он мне даст телефон? Он вообще мало с кем с здоровается. Я не заслуживаю. Так-то я c ним на одну Олимпиаду ездила. После Игр где только ни виделись. Он не здоровается ни с кем. Просто такой человек по жизни», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».