Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристина Резцова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества в Чайковском

Кристина Резцова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества в Чайковском
Комментарии

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Она преодолела дистанцию 10 км за 31.44,4 и допустила два промаха.

Второе место заняла Инна Терещенко с отставанием 54,3 секунды и тремя промахами. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич (+1.00,8; три промаха).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Женщины. Гонка преследования 7.5 км
20 декабря 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Россия
31:44.4
2
Инна Терещенко
Россия
+54.3
3
Ирина Казакевич
Россия
+1:00.8

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования на 10 км, женщины:

  1. Кристина Резцова (Россия) — 31.44,4 (два промаха).
  2. Инна Терещенко (Россия) — отставание 54,3 (3).
  3. Ирина Казакевич (Россия) +1.00,8 (3).
  4. Виктория Сливко (Россия) +1.17,5 (3).
  5. Юлия Коваленко (Россия) +1.21,5 (2).
Материалы по теме
Антон Смольский победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android