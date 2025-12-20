Кристина Резцова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества в Чайковском
Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Она преодолела дистанцию 10 км за 31.44,4 и допустила два промаха.
Второе место заняла Инна Терещенко с отставанием 54,3 секунды и тремя промахами. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич (+1.00,8; три промаха).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Женщины. Гонка преследования 7.5 км
20 декабря 2025, суббота. 11:00 МСК
1
Кристина Резцова
Россия
31:44.4
2
Инна Терещенко
Россия
+54.3
3
Ирина Казакевич
Россия
+1:00.8
