Кристина Резцова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества в Чайковском

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Чайковском. Она преодолела дистанцию 10 км за 31.44,4 и допустила два промаха.

Второе место заняла Инна Терещенко с отставанием 54,3 секунды и тремя промахами. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич (+1.00,8; три промаха).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования на 10 км, женщины:

Кристина Резцова (Россия) — 31.44,4 (два промаха). Инна Терещенко (Россия) — отставание 54,3 (3). Ирина Казакевич (Россия) +1.00,8 (3). Виктория Сливко (Россия) +1.17,5 (3). Юлия Коваленко (Россия) +1.21,5 (2).